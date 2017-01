"Dit dieet is het moeilijkst en het slechtst voor je gezondheid"

Het Whole30 programma, waarbij je een maand lang drastisch moet beperken welke voedingsmiddelen je eet, is door experts uitgeroepen tot het slechtste dieet. Volgens het jaarlijkse 'U.S. News and World Report', dat een rangschikking maakt van verschillende diëten, is het programma moeilijk haalbaar en niet goed voor je gezondheid op lange termijn. Aan de top van de lijst staat het DASH dieet, al voor de zevende keer op rij.

Elk jaar vraagt het 'U.S. News & World Report' een een analyse van populaire diëten aan een panel experten, waaronder hartspecialisten, voedingsdeskundigen, diëtisten, dokters en endocrinologen. Zij beoordelen de diëten volgens verschillende criteria: hoe makkelijk zijn ze vol te houden op lange termijn, wat zijn de effecten op korte en lange termijn, hoe goed beschermen ze tegen hartkwalen en diabetes, ...?

In de rangschikking van 38 diëten is het DASH dieet al voor de zevende keer de winnaar. Het dieet, rijk aan groenten, volle granen en vetarme zuivelproducten, wordt door de experts gezien als haalbaar, evenwichtig, veilig en geschikt voor hartpatiënten en diabetici. Het Mediterrane dieet, met veel groenten, fruit, verzadigde vetten en volkorengranen, staat op de tweede plaats. Het MIND dieet, een combinatie van DASH en het Mediterrane dieet, krijgt een derde plaats.

Dertig dagen detox

Helemaal onderaan de lijst staat 'Whole30', een programma waarvoor je dertig dagen lang granen, peulvruchten, noten, bonen, zuivel, bewerkte voeding, zuivel, alcohol en eender welke vorm van suiker moet laten. Het idee is dat je afkickt van deze voedingsmiddelen en ze na een maand langzaam weer in je voeding introduceert, of net schrapt als blijkt als je lichaam er niet goed op reageert. Door bepaalde voedingsmiddelen een tijdje weg te laten en ze daarna weer te eten, zou je namelijk kunnen ontdekken of ze gezondheidsklachten zoals een opgeblazen buik of allergieën in de hand werken.

Volgens het panel van experten is het programma niet alleen zeer moeilijk haalbaar en nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd, maar hangen er ook gezondheidsrisico's aan vast. "Het is super- superbeperkend", zegt Angela Haupt, gezondheidsexperte bij U.S. News. Volgens het panel is het niet aan te raden om hele voedingsgroepen te schrappen zonder begeleiding van een deskundige. Zo zijn zuivel, granen en peulvruchten belangrijke bronnen van vezels, vitaminen en mineralen en kan het schrappen ervan je lichaam in de war brengen. Bovendien loop je het risico meer vlees te eten, terwijl wetenschappers een verband zien tussen het eten van rood vlees en kanker.

