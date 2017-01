Kapper probeert klant te wurgen in kappersstoel

Een Amerikaanse kapper die in Schinnen, Nederlands-Limburg, woont, heeft geprobeerd om een klant te wurgen in zijn kappersstoel. Tijdens een knipbeurt ging hij achter het slachtoffer staan, deed een koord om zijn nek en begon hem op die manier te wurgen. De kapper was ervan overtuigd dat de klant een affaire had met zijn vrouw.

De 37-jarige Amerikaan geraakte overtuigd van de affaire toen zijn vrouw het niet ontkende toen hij haar ernaar vroeg. Toen de klant een berichtje stuurde voor een knipbeurt, voelde de kapper zich vernederd. “Ik had het gevoel dat hij mij probeerde te provoceren door opnieuw langs te komen voor een knipbeurt want ik had hem een paar dagen eerder al geknipt”, vertelde de man. “Waarom kwam hij weer? Ik dacht om te vechten. Man tegen man. Toen hij opdaagde, keek hij boos en ik dacht: kom maar op.”

Uit de verklaringen van het slachtoffer blijkt dat de kapper het gesprek meteen richting zijn vrouw stuurde. Toen de klant aangaf haar al een tijdje niet meer gezien te hebben, ging de kapper achter hem staan, deed een koord rond zijn nek en begon hem te wurgen. Uiteindelijk belandden de twee al worstelend op de grond. Op foto’s is duidelijk te zien dat het slachtoffer krassen en striemen aan zijn nek overhield aan het gevecht.

Orlando C. woont al een tijdje in Nederland omdat zijn vrouw op de Amerikaanse legerbasis werkt.

Whatsapp-berichten

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar cel voor de wurgende kapper. Volgens het OM ging de Amerikaan met voorbedachten rade te werk. Dat wordt afgeleid uit enkele Whatsapp-berichten die de verdachte naar zijn moeder stuurde met boodschappen als “ik ga hem te grazen nemen”.

De advocaat van Orlando C. eist de vrijspraak. Volgens hem zit er veel tegenstrijdigheid in het verhaal van het slachtoffer en zijn er niet genoeg bewijzen tegen zijn cliënt.