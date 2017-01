Gemeenteprijzen uitgereikt

Nieuwerkerken - Het verenigingsleven en de sportclubs van Nieuwerkerken verzamelden in zaal De Brug voor de uitreiking van de gemeenteprijzen.

Eerst werden twee jubilerende verenigingen gevierd. De Digifriends Nieuwerkerken bestaan 10 jaar, en Sint Vincentius-Nieuwerkerken werd precies 25 jaar geleden opgericht.

Voor de cultuurprijs waren drie mensen genomineerd: Jos Warnants van de Digifriends, Steve Michiels van Jeugdtheater JEC en Ludo Adriaens, die zich inzet voor de kerken en ook zaal Berleveld. Uiteindelijk mocht Ludo de prijs, een kunstwerk van Annie Vermôte, in ontvangst nemen.

Toch kon ook Steve Michiels met een kunstwerk naar huis. Zijn jeugdtheater JEC won de jeugdprijs waarvoor ook Jos Jans was genomineerd, die al 30 jaar actief is in het schoolbestuur van de Vrije Basisschool Kozen.

Mia Schollen van Sint-Vincentius mocht een tweede keer op het podium, want zij werd uitgeroepen tot de Nieuwerkerkenaar van het jaar. Mia is al sinds de oprichting actief bij de vereniging en zet zich met hart en ziel in voor de minderbedeelden.

Sportief Nieuwerkerken was ook sterk vertegenwoordigd. Zo’n 40 sporters uit de meest diverse sportcategorieën mochten een prijs in ontvangst nemen. De 250 aanwezigen kregen demonstraties schermen en gardedansen te zien.