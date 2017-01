“Hij wil het nog altijd maken bij AA Gent”

Heeft Rob Schoofs nog een toekomst bij AA Gent? Dat is niet alleen een vraag die wij ons stellen, ook Schoofs zelf en zijn management weten niet waar hij volgende maand zal voetballen. Bij Standard? In Mechelen? Opnieuw bij STVV? Of blijft hij toch bij de Buffalo’s? Vorige week wou AA Gent Schoofs nog in de afgesprongen transferdeal met Trebel betrekken en hem ‘cadeau doen’ aan Standard. Niet meteen een teken van vertrouwen. “Ook mijn gevoel is dubbel”, geeft Geert Lambeets, makelaar van de Limburgse middenvelder, toe.