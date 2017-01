Wilderen

Sint-Truiden - Buiten heeft de vriezeman in ieders neus gebeten, maar in onze zaal hebben wij heerlijk gebakken.

Al snel geurde de hele zaal naar warme koekjes. We hebben moeite moeten doen om eraf te blijven. Katrien heeft weer gezorgd voor heerlijke recepten, die niet moeilijk en snel bereidbaar zijn.

Wil je de recepten? Stuur dan een mailtje naar kvlvwilderenduras@hotmail.com. Of beter nog, vraag naar ons jaarprogramma dan kan je er zelf bij zijn als we weer gaan bakken.