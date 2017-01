Genk wil Turkse designers niet verliezen aan Hasselt

Hasselt / Genk -

Genk wil het sterk groeiende modebedrijf Dèscy niet kwijtspelen aan Hasselt. Die kans bestaat nu de jonge ondernemers een pand op het oog hebben aan de Genkersteenweg in Hasselt. Het stadsbestuur schuift drie alternatieven naar voor in de hoop dat ze toch in Genk zullen blijven. Dèscy maakt deel uit van het pas opgericht ondernemingsconcern Toygroup.