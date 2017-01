“Begin alvast het eerste stukje van de Noord-Zuid aan te leggen”

Houthalen-Helchteren -

“Leg nu al het eerste stuk van de Noord-Zuidverbinding aan”, vraagt burgemeester Alain Yzermans (sp.a) van Houthalen-Helchteren. “Dat loopt over industriegebied, dus daar is geen discussie over en zo kunnen we alvast het vrachtverkeer voor industrieterrein Centrum-Zuid weghouden van het hamburgerkruispunt aan de Grote Baan.”