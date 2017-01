De wintersolden verlopen dit jaar niet zo goed in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt uit een ondervraging van Unizo en de ModeUnie bij zelfstandige ondernemers.

Tot nu toe ligt de verkoop zo'n 5% lager dan in 2016. Unizo Limburg ziet hier twee belangrijke redenen voor. Ten eerste startten de koopjes vorig jaar in het weekend, dit jaar was dat op een dinsdag. Ten tweede houdt het slechte weer koopjesjagers binnen.