Vereniging die ingenieur levert, krijgt duizend euro

Lommel -

Het ingenieurs-en implementatiebureau PDM, met hoofdzetel in Maastricht en sinds kort ook een kantoor in Lommel, is op zoek naar Limburgse ingenieurs met een eerste werkervaring. Daarom worden sportclubs en jeugdbewegingen die iemand met het juiste cv aanbrengen - mits aanwerving - beloond met een sponsoring tot duizend euro. “Jongeren met talent gaan niet langer via de klassieke weg op zoek naar een nieuwe job, maar hebben wel een uitgebreid netwerk”, zegt business director en Lommelaar Kris Vandebriel.