"Ouders denken nog steeds dat kind beter bediende is dan loodgieter"

Leuven -

”Waar men altijd voor moet opletten bij hervormingen in het onderwijs, is dat de kwaliteit voorop staat. Democratisering mag nooit ten koste gaan van kwaliteit. In Wallonië hebben ze omwille van ideologische redenen gekozen voor een verregaande gelijkschakeling van alle leerlingen, met als gevolg dat hun onderwijs nu achterop hinkt. Ik ben tevreden dat de Vlaamse regering niet in die val is getrapt”, zegt rector Rik Torfs van de KU Leuven. Hij is dan ook best te spreken over de hervorming van het secundair onderwijs zoals die door de Vlaamse regering werd beslist.