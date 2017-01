Ghana boekt eerste overwinning tegen Oeganda

Ghana heeft dinsdag in het Gabonese Port-Gentil zijn openingswedstrijd in groep D van de Africa Cup gewonnen. The Black Stars versloegen Oeganda met het kleinste verschil (1-0). Een strafschopdoelpunt van André Ayew in de eerste helft volstond voor de zege.

Ghana, op de vorige editie in 2015 nog de verliezende finalist, begon het best aan de match. André Ayew (32.) verzilverde iets over het halfuur het overwicht met de 1-0 op strafschop, na een fout op Gyan.

Na de rust kwam Oeganda beter in de match, maar Ghana-doelman Brimah stond pal op pogingen van Massa en Standard-speler Faruka Miya. Ook Ghana liet nog enkele wenkende mogelijkheden onbenut, maar zag de zege niet meer in gevaar komen.

Anderlecht-speler Frank Acheampong viel bij Ghana iets voor de rust in voor de geblesseerde Baba, Miya speelde de volledige match bij Oeganda.

In de stand in groep D staat Ghana op kop met drie punten. Later op de avond nemen Mali en Egypte het in de andere wedstrijd van groep D tegen elkaar op.