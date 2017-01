Barack Obama schrijft mooie verjaardagstweet voor Michelle

Tijdens zijn afscheidsspeech vorige week had Barack Obama al erg aandoenlijke woorden over voor Michelle Obama, de liefde van zijn leven. Via het twitteraccount van de Amerikaanse president deed ‘POTUS’ dat op haar verjaardag nog eens fijntjes over.

“Aan het meisje uit South Side (een wijk in Chicago, red.) die een rol op zich nam waar ze niet om vroeg, maar die ze zich toch eigen maakte: gelukkige verjaardag Michelle. I houd van je”, zo schreef Barack Obama op Twitter bij een foto van exact acht jaar geleden, op de dag van zijn inauguratie als 44ste president..

To the girl from the South Side who took on a role she didn't ask for and made it her own: Happy Birthday, Michelle. I love you. pic.twitter.com/lvjfx418hn