Walter Planckaert: “Volière met witte merels loopt leeg”

De Belgische wielerformatie Sport Vlaanderen-Baloise verzamelde zijn renners voor een ploegstage aan de Costa Blanca. Hotel Sol y Mar is de uitvalsbasis voor de ploeg van de ervaren sportdirecteur Walter Planckaert. “2014 en 2015 waren boerenjaren. We hadden ingecalculeerd dat 2016 wat minder zou zijn”, zegt Planckaert.

“Ook dit jaar verwacht ik geen mirakels. De beste jongeren kunnen wij niet aantrekken. Die glippen ons door de vingers. Na een best pittige training weet ik welk vlees er in de kuip zit. Edward Planckaert, Benjamin Declercq en Kevin Deltombe hebben me aangenaam verrast. Van Amaury Capiot verwacht ik heel veel dit jaar. Inmiddels kan hij terugvallen op enige ervaring. Hard werken in de fitness loont. Hij heeft aan kracht gewonnen. Voor Thomas Sprengers, Eliot Lietaer en Jarl Salomein is dit het jaar van de waarheid. Blijven ze gespaard van pech, dan moeten ze vette prijzen rijden.”

Planckaert komt stilaan op dreef. “Willen renners in de zomer prijzen rijden, dan moeten ze daar in de winter hard voor werken. Men oogst wat men zelf heeft gezaaid. Wat dat betreft, doet de ploegleiding ook aan zelfkritiek. Sommige renners moeten nu en dan een schop tegen hun kont krijgen. Als het moet, zullen we dat dit jaar doen. Zes neo-profs inpassen, is niet min, maar ik geloof in die kerels. De testen in het Energy Lab waren nooit beter. Niet weggereden worden in de topkoersen, is het eerste streven. De finale rijden in de Vlaamse voorjaarsklassiekers is een uitdaging. We moeten hoger mikken dan wedstrijden van het 1.1-niveau.”

“Jaar na jaar renners afleveren aan topteams lijkt de evidentie zelf, maar het wordt steeds moeilijker. Mijn voliere witte merels loopt leeg. Mij zou het niet verbazen indien Jonas Rickaert dit seizoen een serieuze stap vooruit zet. Ik sprak Patrick Lefevere tijdens de Gentse zesdaagse en die toonde meer dan gewone interesse voor de renner uit Lendelede.”