Daarom mogen Hasselaren vanavond hun huis extra verwarmen

Hasselt - Vanavond, dinsdag 17 januari 2017, zal een klein vliegtuigje over Hasselt vliegen om thermografische foto’s te maken van de daken in de provinciale hoofdstad. De vlucht gebeurt in opdracht van het stadsbestuur en kadert in het Hasseltse klimaatactieplan. Het vliegtuig is uitgerust met een warmtegevoelige camera. Op basis van de beelden die daarmee geschoten worden – vaak in felle kleuren, krijgen het stadsbestuur én de Hasselaren een perfect zicht op de isolatie van de Hasseltse daken. Later wordt het materiaal gebruikt om een goed isolatiebeleid uit te voeren.

Het Hasseltse klimaatactieplan bepaalt dat de CO2-uitstoot op Hasselts grondgebied tegen 2020 met 20% moet zijn afgenomen. De huishoudens en de tertiaire sector (kantoren) zijn samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de Hasseltse CO2-uitstoot. Het verwarmen van de gebouwen is de belangrijkste oorzaak ervan. “Wist je dat in een slecht geïsoleerde woning, 30% van de warmte ontsnapt via het dak?”, zegt Hasselt schepen van Energie, Duurzaamheid en Milieu Joost Venken. “Dat is bijzonder slecht voor je portemonnee, je comfort en het milieu. Daarom heeft het Hasselts stadsbestuur beslist om het warmteverlies in kaart te brengen. De beslissing zelf werd al een tijdje geleden genomen, maar pas vanavond wordt perfect weer voorspeld voor optimale opnames. Het mag immers niet sneeuwen of regenen, er mag geen lage bewolking zijn en het kwik moet onder de 5°C blijven.”

De resultaten worden in het najaar ter beschikking gesteld van de Hasselaren. In alle deelgemeenten worden dan infosessies en praktische workshops georganiseerd. Hasselaren kunnen ook bij de dienst leefmilieu terecht voor gepersonaliseerd advies. “Alle Hasselaren kunnen via de thermografische luchtbeelden inschatten hoe het gesteld is met het warmteverlies van hun woning. Zo kunnen ze zelf zien of hun huis beter geïsoleerd moet worden“, zegt schepen Joost Venken. “De stadsdiensten kunnen op basis van deze informatie gerichte sensibiliseringscampagnes, groepsaankopen of wijkprojecten uitwerken.”

Nog een belangrijke tip voor de Hasselaren: het meest betrouwbare resultaat krijg je als je de ruimte onder je dak verwarmt op het moment van de opnames. Zet vanavond dus je verwarming maar eens even flink aan op je slaap- of zolderkamers.