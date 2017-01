Paardrijden in de Meander, anders bekeken

Stokkem

Dilsen-Stokkem - Hoe kunnen we het paardrijden voor de cliënten van de Meander een speels en uitdagend karakter geven? Met deze uitdaging ging vrijwilliger Jos Dalemans op een creatieve manier aan de slag.

In de Meander wordt er al jaar en dag paardgereden. Paardrijden wordt er vanuit verschillende vormen aangeboden. Naast hippotherapie en orthopedagogisch paardrijden wordt er in de vrije tijd ook aan recreatief paardrijden gedaan. In functie hiervan ontwierp vrijwilliger Jos Dalemans allerlei leuke Disneyfiguren in hout die de ruiter vanop het paard uitnodigt om op een speelse manier zijn vaardigheden te testen. Onze cliënten zijn erg enthousiast en de paarden die ... vinden het meer dan ok!