Gedupeerden Sonic Festival hebben nog geen cent gezien

Bijna een half jaar nadat dancefestival Sonic in Landgraaf halsoverkop werd afgeblazen, wachten de mensen die een kaartje hadden gekocht nog steeds op hun geld. Het festival zou in september worden gehouden op het Megaland-terrein in het Nederlands-Limburgse Landgraaf, maar werd met nog een week te gaan afgeblazen. Tegenvallende kaartverkoop was de reden.