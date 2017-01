De slopende ziekte die amper gekend is, maar wel veel jonge Belgen treft

Veel jonge Belgen worden door deze ziekte getroffen, en toch kennen maar weinig mensen de aandoening.

De ziekte van Verneuil is fysiek slopend. Vooral jonge mensen, twintigers, worden erdoor getroffen. De ziekte wordt gekenmerkt door ontstekingen en pijnlijke letsels in de plooien van de huid, zoals in de oksels of lies, maar ook onder de borsten of tussen de billen. Het leidt tot een constante stroom van pijn. Daarnaast zorgen de ontstekingen ook voor bepaalde onaangename geuren. Omdat de ziekte moeilijk te behandelen is, is ze voor patiënten erg belastend. Bovendien duurt het gemiddeld zeven jaar voor de juiste diagnose gesteld wordt.

Schaamte

Dat komt onder andere doordat de ziekte weinig gekend is. Veel mensen weten niet dat het ook echt een aandoening is. Maar daarnaast duurt de diagnose ook zo lang doordat de ziekte vaak gepaard gaat met een gevoel van schaamte. . “Patiënten durven er niet over te praten uit angst te worden afgewezen of verkeerd te worden begrepen. Ze gaan er ook daardoor vaak niet meteen mee naar de dokter”, zegt professor Véronique del Marmo, hoofd van de afdeling Dermatologie in het Erasmusziekenhuis van Brussel, aan de franstalige krant Le Soir.

Daardoor is de aandoening ook mentaal belastend. “Mensen krijgen een gevoel van schaamte en vernedering waardoor ze geïsoleerd raken.”

Website

Om dat te vermijden, werd er een website gelanceerd met meer informatie over de ziekte. Je kan onder andere via een test zelf achterhalen of je de aandoening mogelijk hebt. De website is onder andere ook bedoeld om de diagnose sneller te kunnen stellen. Want hoe vroeger die diagnose gemaakt kan worden, hoe beter de behandeling zo kan worden aangepast dat de gevolgen van de aandoening in de mate van het mogelijke geminimaliseerd en draaglijk kunnen worden.

Invloed van roken?

Hidradenitis suppurativa, de wetenschappelijke naam van de aandoening, wordt veroorzaakt door ontstekingen van de haarzakjes. Die ontstekingen zetten zich verder door in de huid.

Hoe het komt dat sommige mensen dit soort ontstekingen krijgen, en anderen niet, is niet bekend. Wel blijkt dat een groot deel van de patiënten rookte op het moment dat de klachten begonnen, maar dat is zeker niet bij iedereen het geval.

In totaal komt de aandoening bij één op de 100 Belgen voor, maar uit een recente enquête blijkt dat slechts 6 procent weet heeft van het bestaan van die ziekte.