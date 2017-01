Deze man laat zich voorttrekken op het ijs door... een kettingzaag

Een waaghals uit Alaska heeft een wel heel speciale manier gevonden om zich snel te verplaatsen op het ijs. De man liet zich namelijk voortrekken door niks minder dan een kettingzaag en dat leverde unieke beelden op. Het ijs van Kenai Lake is deze winter zodanig dik en hard dat zelfs een gewone kettingzaag geen gat zou kunnen maken, al is deze stunt toch niet zonder gevaar. “Ik was de mooie natuur aan het filmen toen de man plots vroeg of ik hem ook op beeld wilde zetten”, vertelde Cale Green die de video op facebook plaatste. “Van zodra ik ja zei, haalde hij snel de kettingzaag uit z’n auto en zette een helm op. Ik kon alleen maar heel verbaasd kijken, en ook hij leek achteraf heel opgelucht dat zijn stunt gelukt was.”