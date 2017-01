LIVE. Zet KRC Genk in Oostende eerste stap richting bekerfinale?

KRC Genk staat voor een cruciale avond. In Oostende moet immers de eerste stap gezet worden richting bekerfinale. Geen gemakkelijke opdracht, want Genk kon in het verleden slechts één keer winnen in de Versluys Arena. Eind november kreeg blauw-wit zelfs een fikse 6-0-pandoering om de oren.

Voor de Limburgers wordt het de eerste officiële wedstrijd onder leiding van Albert Stuivenberg, die eind vorig jaar de ontslagen Peter Maes opvolgde. Dat maakt dat de zenuwen nog strakker gespannen staan, want deze wedstrijd moet ook een nieuwe start worden voor de ploeg, die op het eerste gezicht niet versterkt uit de winterstop is gekomen. Waarom Genk volgens ons klaar/niet klaar is om de stap naar de bekerfinale te zetten, lees je hier.

Kan Genk in deze heenwedstrijd van de halve finales een goed resultaat neerzetten? Volg het hier live vanaf 20.30 uur: