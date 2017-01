Nu Helmut Lotti, die wij allemaal een toffe gast vinden, voor de derde keer gaat scheiden en voortaan in Duitsland gaat wonen (wéér een vluchteling erbij voor Angela Merkel), wordt het tijd om zijn haarstukje weer op te zetten. Die Perücke heet dat auf Deutsch, de pruik.

Tien jaar lang kreeg hij van zijn geliefde mevrouw Van R. het bevel om zijn pruik in de schuif te laten, zodat er in hun relatie geen haar in de boter kon komen. Lotti werd bovendien verplicht om plots enkel nummers in Nederlands te brengen. Geen Tiritomba meer, laat staan Funiculi Funicula. Zo kun je geen huishouden rechthouden.

Het verhaal is nu blijkbaar voorbij. Wij onthouden ons van verder commentaar. Mevr. Van R. is een journaliste, dat kan al veel verklaren. Veel geruis zal deze stap in zijn leven hier niet veroorzaken, al zit er in Duitsland wellicht veel Berührung aan te komen, mocht hij daar een nieuwe cd uitbrengen onder de titel ’Ich schaff das.’

Anders was het toen hij voor de eerste keer de echtelijke woonst verliet, ergens in de vorige eeuw. Hij woonde toen in Beringen en had daar een vertrouwenspersoon in Bèr Frit van de gelijknamige frituur in het centrum. Vaak viel hij daar ’s avonds laat nog binnen na een optreden. En zeker als je in de patatten zit, ben je in een frituur op je plaats. Bèr was een toeverlaat, eventueel met stoofvleessaus.

Op de dag dat zijn eerste scheiding bekend raakte, gaf Helmut een optreden in zaal Forum in Luik. Met eigen ogen zagen we hoe hij de harten veroverde van de Luikse Italianen, helemaal in de stijl van de Vurige Stede die Luik is. Aan de uitgang stond toen een bekende Vlaamse journalist, die de showbusiness moest volgen. Hij vroeg de blije toeschouwers wat ze vonden van de scheiding van hun idool. Een stupide vraag op zo’n moment. Jawel, riooljournalistiek bestaat, zelf gezien.

Veel succes Helmut over de grens, ze hebben je daar graag. Net als wij trouwens. Tiritomba is terug!

DJambon

Minister van Binnenlandse Zaken Jambon speelde afgelopen weekend voor dj op de nieuwjaarsreceptie van N-VA. Het stond gisteren uitgebreid in de krant. Dit roept enkele vragen op. 1- Een Jan Jambon die aan de volumeknoppen zit op een rustige nieuwjaarsdrink, is dat ook geen vorm van terreur? 2- Hebben ze aan de ingang zijn identiteit gecontroleerd? 3- Heeft er iemand geroepen ‘Zet die ploat af?’ en 4- Wie was dat? ‘N-VA, een partij waar muziek in zit’, zeggen ze dan.