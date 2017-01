Zo lokt de Hasseltse politie Roemeense fietsdieven in de val

Hasselt - Het inzetten van fietsen met een volgsysteem om fietsdieven te klissen in Hasselt werpt zijn vruchten af. Het systeem werd in 2016 ingevoerd na een vraag van oppositiepartij N-VA. Intussen is met de lokfietsen al een internationaal netwerk van Roemeense fietsdieven opgespoord. Waar de gestolen Hasseltse fietsen zijn terechtgekomen, is niet bekend.

Waar in 2015 nog 364 fietsen gestolen werden in Hasselt, liep dat aantal in 2016 (gemeten tot midden december) al op tot 410. Vooral de stationsbuurt en de fietsenparkings van de scholen in en om de Elfde ...