Bekende juwelier Eddy Heleven bereikt akkoord met schuldeisers

Hasselt / Diepenbeek -

De bekende juwelierszaak Eddy Heleven, met twee vestigingen in Hasselt en een in Diepenbeek, heeft met zijn schuldeisers een akkoord bereikt over een schuldverlichting. Dat heeft advocaat Patrick Schruers maandag namens het bedrijf bevestigd. De rechtbank moet nog wel zijn zegen geven.