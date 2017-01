Hamont-Achel / Diest -

Ons geloof zijn we kwijt. Ons bijgeloof niet. In deze examenperiode branden studenten en hun ouders volop kaarsen, melden kerken en bedevaartsoorden. Aan de Thomas More Hogeschool in Geel opent de Hamontse kaarsenmaker Spaas zelfs een pop-upkapel.