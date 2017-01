Wanbetalers ontsnappen niet meer: 16 miljoen euro aan onbetaalde boetes opgehaald dankzij nieuwe methodes

In 2016 recupereerde de schatkist al zowat 16,5 miljoen euro via nieuwe methoden zoals loonbeslag, telefoontjes en nummerplaatherkenning, zo schrijft De Standaard dinsdag.

Begin vorig jaar voerde de regering-Michel enkele nieuwe methodes in om de achterstallige boetes efficiënter te kunnen innen. Zo kan de fiscus sinds 1 februari automatisch derdenbeslag laten leggen op het loon van wanbetalers. Werkgevers krijgen dan de opdracht om het openstaande boetegeld van het eerstvolgende salaris af te houden en in de schatkist te storten.

Gelijkaardige maatregelen werden vorig jaar ook genomen voor het beslag op de huur en zelfs op de bankrekening van wanbetalers. Ten slotte kan de fiscus sneller gerechtsdeurwaarders inschakelen en kunnen politie en douane via nummerplaatherkenning (ANPR-scanners) wanbetalers opsporen en aanzetten om te betalen.

Uit de eerste cijfers van de fiscus voor het jaar 2016 blijkt dat die aanpak begint te renderen. De vereenvoudigde derdenbeslagen op loon leverden vorig jaar 9,2 miljoen euro op, gerechtsdeurwaarders brachten 5,7 miljoen euro in de staatskas en de fiscus kon in totaal al 1,6 miljoen euro recupereren van betrapte wanbetalers via automatische nummerplaatherkenning. Ten slotte werden vorig jaar ook 5.600 wanbetalers opgebeld door belastingambtenaren.

Toch is er nog veel werk aan de winkel. In totaal werden er in 2016 immers 360 miljoen aan nieuwe penale boetes uitgeschreven. Daarvan werd er slechts 84 miljoen euro ingevorderd, net geen kwart van het totaal.