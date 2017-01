Schrijverskeert vandaag terug naar KRC Genk

Siebe Schrijvers keert onmiddellijk terug naar KRC Genk, de huurovereenkomst met Waasland-Beveren wordt waarschijnlijk vandaag nog beëindigd. De 20-jarige aanvaller, die voor de winterstop goed was voor vijf goals en zeven assists, gaat zo in op het verzoek van coach Albert Stuivenberg. Die kan de polyvalente Perenaar gebruiken op verschillende posities in zijn offensief compartiment.

“Schrijvers is een speler van ons, daarom zou ik hem ook graag gebruiken”, zei Stuivenberg gisterenmiddag op de persconferentie voor de match in Oostende. “Het is een intelligente voetballer, die ook nog eens komt uit de regio. Hij past helemaal in de clubfilosofie. Daarom ben ik Schrijvers donderdag nog eens opnieuw gaan bekijken tijdens een oefenmatch in Spanje.”

Foto: Photo News

Financiële tegemoetkoming

Op de Freethiel zag men toen de bui al hangen. “Schrijvers praat nog met zijn entourage. Als hij er zelf voor kiest om terug te keren naar Genk, dan wordt het heel moeilijk voor ons”, aldus voorzitter Dirk Huyck. “Een speler die tegen zijn zin blijft, is voor niemand goed. Als Schrijvers zou terugkeren, krijgen we een financiële tegemoetkoming die op voorhand contractueel werd vastgelegd.”

Schrijvers moest dus zelf gisteravond de knoop doorhakken. Hij liet eerder al doorschemeren dat hij een terugkeer onder de nieuwe Genkse coach ziet zitten. Vandaag volgt waarschijnlijk de officiële bevestiging. Waasland-Beveren wil nog een poging doen om Schrijvers tot het eind van januari op de Freethiel te houden maar zal ook daar bot vangen.