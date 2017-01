Tomas leeft zonder centrale verwarming, ook bij deze vriestemperaturen

Hasselt - Tomas De Gregorio leeft een jaar lang in de natuur. Zonder elektriciteit en centrale verwarming. Toch is er in zijn caravan nauwelijks iets te merken van de aangekondigde min acht graden, met dank aan zijn houtkacheltje. De 32-jarige Hasselaar heeft zich zijn ambitieus plan nog niet beklaagd. "Ik ben compleet vrij, niets moet. Een einddatum heb ik nog niet geprikt, maar ik weet het nu al: dit is het soort leven dat ik ook in de toekomst wil leiden", zegt hij.

