VIDEO. 1.000 genodigden op nieuwjaarsreceptie STVV, maar geen Duchâtelet

Gisteren organiseerde STVV naar jaarlijkse traditie haar nieuwjaarsreceptie op de eerste maandag na de winterstage van de Kanaries. 1.053 genodigden verzamelden in de Rvue, waar Cynthia Reekmans voorzitster Marieke Höfte achter de microfoon haalde. De nochtans aangekondigde babbel met sterke man Roland Duchâtelet kwam er niet. Duchâtelet was de grote afwezige, hij liet zich excuseren wegens andere bezigheden in Parijs. En dus viel er weinig sportief nieuws te rapen op Stayen. Wel beloofden Marieke Höfte én Ivan Leko dat dit STVV nog voor mooie resultaten zal zorgen in 2017.