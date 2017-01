Ammoniak bedreigt topnatuur in Vlaanderen

Hasselt / Kinrooi - De concentraties van ammoniak in natuurgebieden liggen in Vlaanderen het hoogst in West-Vlaanderen (5,1 microgram per kubieke meter) en het laagst in Vlaams-Brabant (2,2 µg/m³) en Limburg (2,6 µg/m³). Het jaargemiddelde voor Vlaanderen bedraagt 3,3 µg/m³, dat is boven de richtwaarde voor hogere planten. Zo blijkt uit nieuwe metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De VMM meet al sinds begin deze eeuw de ammoniakconcentraties op 17 vaste meetplaatsen in Vlaanderen. Tussen juni 2015 en juni 2016 is tijdelijk op 106 extra meetplaatsen in Europees beschermde natuurgebieden gemeten naar ammoniak.

Ammoniak is een kleurloos gas dat vooral verspreid wordt door de mest van de intensieve veeteelt. Luchtvervuiling met ammoniak veroorzaakt fijn stof, verzurende en vermestende stoffen en uitspoeling van nitraat. Ammoniakvervuiling is een zeer gevoelig punt voor de landbouw omdat er een uitdoofregeling dreigt voor veebedrijven die geen maatregelen nemen en te dicht tegen Europees beschermde natuur liggen. In Natura 2000-gebieden moeten waardevolle soorten in stand gehouden worden en dat lukt niet als er te veel vervuiling is. “In Vlaanderen draagt ammoniak sterk bij tot de depositie van stikstof dat zeer nefast is voor planten en dieren”, aldus de VMM die zich niet moeit met nieuwe beleidsmaatregelen.

Giftig voor de natuur

De VMM spreekt zich ook niet uit over de lokale bronnen van ammoniakvervuiling. Normen zijn er niet. Wel richtwaarden van 1 µg/m³, het kritieke niveau voor lagere planten als kortsmossen, en 3 µg/m³ als grens voor hogere planten als heide en grasland. Boven de 8 µg/m³ spreekt de Wereldgezondheidsorganisatie van ecotoxische waarden. Giftig voor de natuur dus.

Het jaargemiddelde voor gans Vlaanderen bedraagt 3,3 µg/m³, dat is iets boven de kritieke waarde voor hogere planten. Maar er zijn enorme verschillen tussen de meetplaatsen. In iets meer dan de helft van de gevallen liggen de jaargemiddelden tussen de 1 en 3 µg/m³. Op 42 procent van de plaatsen ligt het gemiddelde tussen 3 en 8 µg/m³. Op twee plaatsen zijn er jaargemiddelden van meer dan 8 µg/m³ opgetekend. Hieronder ook een meetpunt in Kinrooi (zie kader).

Meetplaatsen

De provincie West-Vlaanderen scoorde met een gemiddelde van 5,1 µg/m³ het slechtst, gevolgd door Antwerpen (3,6 µg/m³) en Oost-Vlaanderen (3,2 µg/m³). De Vlaams-Brabantse natuur staat er het best voor met 2,2 µg/m³. Limburg scoort ook nog behoorlijk met een jaargemiddelde van 2,6 µg/m³. Alleen in Noordoost-Limburg zijn de meetresultaten zorgwekkend. Limburg telde als groene provincie de meeste meetplaatsen, liefst 33 van de 123.

Vanaf dit jaar wordt in Vlaanderen alleen nog bijkomend in zes van de Natura 2000-gebieden gemeten. In Limburg is dat in Maasmechelen, op de Mechelse Heide, waar nu liefst negen meetpunten voor ammoniakvervuiling opgesteld zijn.

Natuur in Kessenich zwaarst vervuild

Met een jaargemiddelde van 8,4 µg/m³ scoort natuurgebied Koningssteen-Kollegreend in Kinrooi het slechtst van heel Vlaanderen.

Uitbijters, zo noemt de VMM de slechtste resultaten van de meetcampagne 2015-2016. In Limburg zijn dat natuurgebied Sint-Maartensheide-De Luysen in Bree met een jaargemiddelde van 6,3 µg/m³ en Koningssteen-Kollegreend in Kessenich (Kinrooi). De 8,4 µg/m³ voor Kessenich zit zelfs boven de ecotoxische grens van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. “We hebben de meetresultaten vandaag (maandag, nvdr.) ontvangen en vragen ons ook af waar die ammoniak vandaan komt”, zegt David Beyen van vzw Limburgs Landschap die het natuurgebied beheert. “Misschien zitten we in een pluim van een veebedrijf uit de buurt? Op het terrein zelf is er vroeger wel landbouw geweest, maar dat is al een hele tijd geleden. We doen nu aan verschralingsbeheer om de gevolgen van de bemesting weg te werken.” De VMM suggereert in haar tussentijds rapport dat de ammoniakvervuiling niet alleen van lokale bronnen, maar ook uit Nederland of Duitsland kan overwaaien. “We kunnen daar nu nog niets over zeggen en gaan dat nader onderzoeken”, zegt men bij de Vlaamse Milieumaatschappij. (gut)