“Meer tijd om met de tandem door Limburg te fietsen”

Beringen - Wat hij concreet gaat doen als hij straks CEO af is, weet Ronnie Leten zelf nog niet goed. “Ik ga alleszins meer tijd hebben voor mezelf en mijn echtgenote. Ik hoop dat ik meer tijd zal hebben om samen met haar op de tandem door het mooie Limburg te fietsen”, zegt Ronnie Leten in een gesprek met deze redactie.

Vorig jaar werd Ronnie Leten, geboren in Beverlo, door gouverneur Herman Reynders nog ‘verheven’ tot Ambassadeur voor Limburg. Ook Kim Clijsters en Regi Penxten dragen die titel. “Ik weet het, tot nog toe ben ik weinig beschikbaar geweest om Limburg te promoten, ik mag hopen dat daar binnenkort verandering in komt”, zegt Leten. “Ik zal nu normaal gesproken meer tijd hebben voor mezelf en mijn naaste omgeving. Limburg heeft altijd bij mij in de bovenste schuif gelegen. Maar wat ik precies ga doen, weet ik nog niet. Ik neem eerst de tijd om mijn job als CEO hier bij Atlas Copco af te ronden en de fakkel door te geven aan mijn opvolger Mats Rahmström. Hij komt net als ikzelf uit onze eigen organisatie. Mats zit al 28 jaar lang binnen het bedrijf en zetelt al bijna tien jaar in het directiecomité.”

Er zullen lange rijen voor uw deur staan om u te polsen voor bestuursmandaten in bedrijven of organisaties?

“Zoals u weet ben ik ook voorzitter van de raad van bestuur van Electrolux, eveneens een Zweeds bedrijf. Dat blijf ik ook, tenzij ze mij daar wegstemmen (lacht). Ik zal wel actief blijven, maar ik heb thuis afgesproken dat ik geen 360 dagen op een jaar meer aan het werk zal zijn. Ik hoop eens naar een match van KRC Genk te kunnen gaan kijken. Maar zoals gezegd zal ik eerst hier mijn taak afronden. Dat vraagt nu al mijn tijd. Die mandaten die op mij wachten, zullen heus niet gaan lopen. Bovendien denk ik dat mijn toekomstige taken eerder in Scandinavië zullen liggen, dan wel in België. Want daar ligt immers mijn netwerk. Eén zaak is zeker: ik ga niet in de politiek.”

U zult een nieuw soort relatie met uw echtgenote moeten ontwikkelen?

“Awel, daar hebben we het al over gehad. Ik zeg altijd: wij zijn 42 jaar samen, we zijn 37 jaar getrouwd en zijn 15 jaar samen. Ik heb haar al gezegd dat ik ga blijven reizen. We gaan nu ook meer tijd hebben om samen op de tandem door het mooie Limburg te fietsen. Fietsen ga ik zeker meer doen. Daar kijk ik naar uit. Binnen een jaar zal ik scherper staan en tien kilo lichter zijn. Maar Chris Froome moet niet bang zijn, ik ga geen profwielrenner worden (lacht).”