“Wembley was een fantastische ervaring”

Genk - De cup is altijd een apart verhaal. Je moet het Albert Stuivenberg niet vertellen. Een half jaar geleden won hij als assistent-coach van Manchester United de moeder van alle cup finals op Wembley. “Net iets anders dan het Koning Boudewijnstadion al kom ik daar ook erg graag”, glimlacht Stuivenberg. Wie weet mag hij er op 18 maart als hoofdcoach plaatsnemen in de Genkse dug-out. “Zo ver denken we nog niet vooruit. Eerst de heenmatch van de halve finales tot een goed eind brengen.” Stuivenbergs vooruitblik in vijf hoofdstukken.

Zonder Naranjo

Albert Stuivenberg doet dinsdagavond geen beroep op aanwinst José Naranjo. De Spaanse aanvaller maakte gisteren pas zijn derde training in de Genkse clubkleuren vol en is volgens ...