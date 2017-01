Hasselt / Maasmechelen -

In de caravan van Tomas De Gregorio (32) – die een jaar lang in de natuur leeft – is nauwelijks iets te merken van de aangekondigde min acht graden. “Ik leef hier zonder centrale verwarming, maar gelukkig heb ik mijn houtkacheltje”, zegt de Hasselaar. “Nu komt al dat gesprokkelde hout tenminste van pas.”