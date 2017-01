“Ik moet ervan genieten, want een vierde kindje zal er niet komen"

Brussel -

Kim Clijsters, die eind oktober mama werd van Blake, liet maandag de pampers even achter zich om een virtueel partijtje tennis te spelen op het Autosalon in Brussel. Automerk Hyundai sponsort de Kim Clijsters Academy om jong tennistalent te ondersteunen. “Niet alle ouders hebben de middelen om de opleiding te bekostigen: dan springen wij bij”, zegt William Meerschaut van Hyundai. “Zo is er budget voor extra trainingen of vliegtuigtickets”, legt Kim uit.