Titelverdediger Ivoorkust laat meteen punten liggen tegen Togo

Titelverdediger Ivoorkust is maandag in het Gabonese Oyem in zijn openingswedstrijd in groep C van de Africa Cup niet verder dan een 0-0 gelijkspel geraakt tegen outsider Togo. Bij Togo stonden met Dakonam Djené (STVV) en Matthieu Dossevi (Standard) twee spelers uit de Jupiler Pro League op het veld. Mamadou Bagayoko (STVV) bleef bij Ivoorkust op de bank.

Ivoorkust domineerde het spelbeeld en trok het balbezit naar zich toe, maar Togo liet zich niet onbetuigd. Vooral Matthieu Dossevi speelde zich in de kijker, maar de Standardmiddenvelder miste twee opgelegde kansen voor Togo.

In de andere wedstrijd in groep C nemen DR Congo en Marokko het om 20u00 tegen elkaar op.

Zaterdag en zondag lieten het Kameroen van bondscoach Hugo Broos en het Algerije van bondscoach Georges Leekens al punten liggen tegen respectievelijk Burkina Faso (1-1) en Zimbabwe (2-2).