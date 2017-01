De auto van Ed Somers: "Een auto die past bij een stevig gebouwd iemand als mezelf"

Naar aanleiding van het Autosalon in Brussel vroegen wij aan Limburgse ondernemers met welke auto zij rijden en waarom ze voor die vierwieler hebben gekozen. Vandaag in ‘Mijn auto & ik’: Ed Somers, eigenaar van vastgoedbedrijf Vestio.

“Ik ben zelf eerder stevig gebouwd en dus wil ik een auto die daarbij past, de Land Rover dus. Een 4x4 dit keer. Maar een autofreak kan je mij zeker niet noemen. Als deze afgeschreven is, bestel ik gewoon een nieuwe. Dit is eigenlijk al de derde Land Rover 4x4 op rij waarmee ik rondrijd. Ik ben er bijzonder tevreden over, er is dus zelfs geen echte reden om te gaan wisselen. Voor mij bepalen het comfort en de veiligheid de keuze van de wagen. Jaarlijks rijd ik tussen 40 en 50.000 kilometer en dan wil je toch wat gemak. Voor één keer ga ik bij de volgende aankoop toch iets meer inbreng hebben. Ik ben er immers uit dat ik dan voor een hybride of elektrische versie ga kiezen. Dat staat vast. Maar als het even kan, gewoon een vierde Land Rover in de rij ja.”

PRIJS: Tussen 98.800 euro en 201.600 euro