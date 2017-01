De auto van Maarten Bostyn: "Ik wil alleen maar zwarte auto’s"

Naar aanleiding van het Autosalon in Brussel vroegen wij aan Limburgse ondernemers met welke auto zij rijden en waarom ze voor die vierwieler hebben gekozen. Vandaag in ‘Mijn auto & ik’: Maarten Bosteyn, Afgevaardigd bestuurder van Isola Belgium en Limburg United.

“Het merk van de wagen speelt bij mij weinig rol. Op dit ogenblik voldoet de BMW M6 Gran Coupé het best aan mijn vereisten: een mooie auto. En comfortabel, want ik rijd toch zo’n 30.000 kilometer per jaar met deze wagen.

Thuis hebben we nog een ruimere gezinswagen voor als de kinderen mee op pad gaan. Een tweede voorwaarde is dat ik alleen maar zwarte auto’s wil. Dat is mijn lievelingskleur als het over auto’s gaat. Nog iets wat ik graag heb, is dat de auto flink wat vermogen heeft. Niet omdat ik een hardrijder zou zijn, verre van zelfs maar omdat ik het wel fijn vind dat een auto flink en snel kan reageren, optrekken dus. En een laatste puntje, ook al ben ik wel ecologisch ingesteld, ik wil dat mijn auto het echte lawaai maakt dat bij een auto hoort. 100 procent elektrisch gaan rijden, daar gaan ze me echt geen plezier mee doen.”

PRIJS: Tussen 89.000 euro en 138.200 euro