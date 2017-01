Van sms’en tot seks: je gebruikt meer spieren dan je denkt

De Britse Mike Aunger is expert anatomie en zegt dat we dagelijks veel meer spieren gebruiken dan we denken. Als we huilen, worden slechts 17 spieren geactiveerd maar tijdens een vrijpartij zijn dat er maar liefst 657.

Goed nieuws voor wie weleens te horen krijgt dat hij of zij aan de luie kant is: op een dag gebruik je heel wat spieren, ook al zit je alleen maar te sms’en. Dat is goed om zo’n 38 spieren te activeren in je lichaam. Dat zijn er drie meer dan bij kussen.

Om muziek te beluisteren heb je zo’n 40 spieren nodig, de hond uitlaten activeert er gemiddeld 94. Wie danst gebruikt er zo’n 133 maar de meeste spieren gebruik je tijdens een vrijpartij: 357 om precies te zijn. Let wel: het is niet omdat je er zoveel gebruikt dat je ze ook traint. Seks of een hele avond berichtjes sturen met je beste vriendin is nog steeds geen waardig alternatief voor sport.