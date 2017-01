Ex-militair verkoopt “overschot” van drugs in afwachting van uitspraak rechter

Maaseik - Een 59-jarige voormalige militair uit Maaseik is voor de tweede keer op enkele maanden tijd veroordeeld voor het verkopen van xtc en Kamagra (namaak Viagra) op grote schaal. Nadat de strafrechter in Hasselt hem vorig jaar veroordeelde tot twaalf maanden voorwaardelijk, deed de correctionele rechtbank van Tongeren daar maandag twee jaar en een geldboete van 6.000 euro, deels met uitstel, bovenop.

De man verkocht in afwachting van het Hasseltse vonnis de ‘overschot’ van de drugs die tijdens een eerste huiszoeking niet gevonden werden. De winst die de man met zijn handel maakte, 12.902 euro, werd verbeurd verklaard.

De beroepsmilitair begon op 56-jarige leeftijd naar seksfeestjes te gaan en kwam op die manier in contact met drugs. Na verloop van tijd begon hij op die feestjes zelf xtc, GHB en Kamagra op grote schaal te verkopen. De man kwam in het vizier van het parket van Dendermonde toen die de trafiek van de stof GBL (aanmaakstof voor GHB) via het internet onderzocht.

Tijdens een huiszoeking, waarbij geen drugshond aan te pas kwam, vond de politie maar een deel van de drugs. Enkele maanden na die huiszoeking kreeg de politie een tip dat de militair opnieuw aan het verkopen was. Bij een tweede huiszoeking, ditmaal mét een drugshond, werden 580 Kamagra en 650 xtc-pillen gevonden.