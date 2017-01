“Kindergeobsedeerde ijsmoordenares” is té gevaarlijk voor de vrouwengevangenis

Estibaliz Carranza is amper 36 jaar, maar heeft zo’n slechte reputatie en geschiedenis dat ze niet langer in de vrouwengevangenis haar straf zal uitzitten. De “kindergeobsedeerde ijsmoordenares”, zo noemen ze de vrouw, wordt nu overgeplaatst naar de mannengevangenis in de Oostenrijkse stad Linz.

Goidsargi Estibaliz Carranza Zabala wou heel graag kinderen, zo graag dat het een echte obsessie werd. Ze probeerde meerdere jaren om zwanger te geraken van haar partner Holger Holz, maar toen dat niet leek te lukken, sloegen haar stoppen door. In 2008 vermoordde ze haar echtgenoot, terwijl hij zat te werken op zijn computer aan de eetkamertafel met één schot in zijn hoofd.

Twee jaar later beroofde ze ook haar minnaar Manfred Hinterberger van het leven, omdat die haar “geen baby wilde geven.” Ze viel hem aan terwijl hij lag te slapen. De lichamen van beide mannen sneed ze in stukken met een kettingzaag. De ledematen verborg ze in cement in bloempotten in haar kelder van haar ijscrèmewinkeltje “Schleckeria” in Wenen.

Haar twee slachtoffers sneed ze in stukken. Foto: Getty

Toen haar buren achterdochtig raakten en aan Carranza vroegen wat het lawaai eigenlijk was, wist ze hen met een leugen om de tuin te leiden. “Een kettingzaag? Nee nee, dat is mijn nieuwe ijscrèmeblender.” De stukken lichaam van de ijsverkopers verstopte de vrouw in haar diepvries, om de verschrikkelijke stank te verbergen. Ze zou naar verluidt ook dozen geurverfrissers gekocht hebben.

Levenslang, maar overgeplaatst naar een luxegevangenis

Voor die gruwelijke moorden kreeg ze een levenslange gevangenisstraf als verdict. Het begin van haar straf zat ze uit in de Schwarzau gevangenis, maar daar was er te weinig omkadering om de gevaarlijke moordenares te kunnen huizen. Nu gaan de cipiers Carranza verhuizen naar een speciaal centrum in de Oostenrijkse stad Linz. Daar zitten nu 91 mannen achter de tralies, Carranza zal er de eerste vrouw zijn.

Alle gevangenen mogen daar vrij bewegen, samen koken en er is ook een lounge met een tv. Daar worden zij 24 op 24, 7 op 7 in de gaten gehouden door de 8 cipiers, 45 verpleegsters, 18 therapeuten en 4 dokters. Volgens gerechtspsychologe Heidi Kastner is dat nodig, want Carranza heeft volgens haar een hoog risico om te hervallen: “Therapie zal hoogstwaarschijnlijk niet helpen voor haar.”

“Ze is wel goed bezig”

Haar advocaten zeggen dat de vrouw wel al een sterke vooruitgang heeft geboekt. Carranza, die in Mexico geboren is, heeft de Spaanse nationaliteit en haar advocaten hopen dan ook dat ze overgebracht kan worden naar een gevangenis in haar eigen land. Dat zou echter enkel mogelijk zijn als Carranza ook werkelijk vooruitgang boekt in de therapie.

Carranza is ondertussen 36 jaar en studeert nu bedrijfsbeheer achter de tralies en hoopt dat af te ronden tegen de tijd dat ze vrijkomt. Ze spreekt vloeiend Italiaans, Spaans, Duits en Engels. Ze heeft ook haar memoires uitgegeven onder de titel ‘Mijn twee levens, het echte verhaal van de ijsvrouw’.