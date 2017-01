Politie schiet gewapende man dood in Melle

In het Oost-Vlaamse Melle heeft de politie in de nacht van zondag op maandag een gewapende man neergeschoten in een woning. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Vermoedelijk ging het om een inbreker.

De politie was tijdens de nacht opgeroepen in de buurt van Heusdenbrug. Ter plaatse troffen de agenten een gewapende man aan. De politie loste een dodelijk schot.

De lokale politie Regio Rhode & Schelde (Destelbergen, Melle, Merelbeke, Oosterzele) wil voorlopig niet reageren op het incident. Het is niet duidelijk in welke omstandigheden er geschoten is en of er sprake is van wettige zelfverdediging.

Het parket is een onderzoek gestart. “Ik kan bevestigen dat er een schietincident geweest is, waarbij een man volgens mijn informatie ter plaatse is overleden. De persoon was zelf gewapend een vuurwapen.” De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.