Opnieuw dodelijk ongeval in nis van tunnel in Sierre

In de tunnel in het Zwitserse Sierre waar op 13 maart 2012 bij een busongeval 28 mensen stierven, onder wie 15 kinderen en twee begeleiders van basisschool ’t Stekske in Lommel, is opnieuw een dodelijk ongeval gebeurd. Afgelopen vrijdag botste een 76-jarige man er met zijn auto in een nis van de tunnel. De man stierf ter plaatse.

Het ongeval doet de discussie over de veiligheid van de tunnel op de A9 in het Zwitserse Sierre opnieuw oplaaien. Het ongeval gebeurde immers vlakbij de nis waar vijf jaar geleden een bus met schoolkinderen uit Lommel en Heverlee crashte.

“Op wandelafstand van ‘de mottigste plaats ter wereld’ is opnieuw een dodelijk ongeval gebeurd, alweer tegen een haakse muur in dezelfde tunnel”, post Tony Reynders, vader van Emma Reynders die stierf in het busongeval in Sierre, op Facebook. “Zo dikwijls de suggestie gedaan om de hoeken af te ronden, maar niemand luisterde. Het was niet de vraag of het opnieuw zou gebeuren, maar wanneer het zou gebeuren. Het is toch logisch dat een afgeronde muur minder gevaar vormt dan een haakse muur. Ik heb nooit begrepen wie dit ontwerp ooit heeft goedgekeurd.”

De oorzaak van het dodelijk ongeval in de tunnel afgelopen vrijdag is nog niet bekend.