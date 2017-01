Nieuwe toren promoot Negenoord in vogelperspectief

Stokkem

Dilsen-Stokkem - Zondag werd de nieuwe observatietoren Negenoord voor het publiek opengesteld. Een feestelijke gebeurtenis en het publiek ging massaal in op de uitnodiging. Nochtans is er veel water door de Maas gevloeid eer de toren door de wandelaars beklommen kon worden.

De observatietoren is een excentriek bouwsel dat de ontwerpers evenals de uitvoerders veel kopzorgen bezorgde. Het buitenaanzicht lijkt een plompe massa met driehoekig grondvlak en afgestompte hoeken. Het was omdat de bouwspecie, stampleem, precies moest aangebracht worden rond het betonnen binnenskelet. Doordat de leem diende te drogen, moest de opleveringsdag maanden uitgesteld worden.

De grote belangstelling verraadt dat de bevolking ‘stil’ met de bouwwerken begaan was ook al werd er weinig info vrijgegeven.

Dit gebouw is de laatste fase in het herstructureringsproject van het gebied waar een halve eeuw lang grind gewonnen werd.

Op een vijf meter hoog kunstmatige terp prijkt nu de elf meter hoge mastodont. Vierenzestig trappen leiden naar het uitzichtplatform. Een open belvédère waar de wind vrij spel heeft.

Zondag konden de wandelaars een eerste maal het 130 ha groot Negenoord/Kerkeweerdgebied vanuit vogelperspectief bewonderen.

De commentaren waren overwegend positief en ook de grote opkomst van bezoekers werd met ‘In Stokkem lukt alles‘ gerechtvaardigd. De grazende Galwayrunderen stoorden zich niet aan de vele wandelaars. Achter de skyline van bomen en opgeschoten struiken tekenen zich de kerktorens van meerdere Nederlands Maasdorpen af. Alle bezoekers werden getrakteerd op een streekhapje en een Maaslands drankje.

De toren kan elke dag, gratis, beklommen worden. Geïnteresseerden kunnen zich door ervaren Maasgidsen laten begeleiden.