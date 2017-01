Jacques Vermeire: "Ik wil doordoen tot ik 75 ben"

Brussel - Jacques Vermeire is acteur, zanger, danser, cabaretier, verzamelaar in oude spullen, fulltime vader en filosoof. De komiek staat ondertussen al 43 jaar in het vak en wil niet op zijn lauweren rusten. “Ik wil zeker nog 10 jaar optreden, tot mijn 75, ik wil er blijven bij horen, ik wil met de nieuwe garde kunnen mee zijn, ik wil in België iets betekenen”, getuigt hij dinsdagavond in het portret van Luk Alloo.

Zijn privéleven is alles behalve gemakkelijk geweest. Zelf was Jacques Vermeire een tijdje zwaar ziek en enkele vaste vriendinnen stierven aan slepende ziektes. “Ik heb mij verzoend met de dood, ik heb kanker overleefd, heb zware klappen gehad, shitperiodes gekend, maar ik moet door. Ik kan alle tegenslagen plaatsen, ik zet mijn oogkleppen op en probeer op mijn manier mijn verdriet te verwerken. Werken en blijven optreden helpen mij daarbij.”

“Mijn privéleven is niet evident, ik heb mijn drama’s meegemaakt. Momenteel ben ik single en ik sta open voor een nieuwe relatie, ik ben nog een jonge mens", aldus de komiek.

Eenmaal thuis is Jacques Vermeire een echte family man. Hij houdt ervan om de dag door te brengen met dochter Julie en zoon Maxime. “Ik heb met mijn kinderen nooit ruzie. Het zijn niet de grote studenten, maar we zien elkaar graag.”

“Soms schrik ik ervan hoe serieus papa kan zijn”, legt dochter Julie uit. “Ik heb twee papa’s, de rustige normale papa thuis en die grappige man vanop het podium.”

“Ik heb de leeftijd van een bompa, maar ik heb het geluk twee tieners in huis te hebben. Ik ben wel een bezorgde vader. Ik vraag mij af wat ze later van werk zullen doen. Ik wens ze een boeiend leven toe”, filosofeert Jacques.

Alloo Bij Jacques Vermeire, dinsdag 17 januari bij vtm