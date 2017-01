‘Citroenen’ in campagne tonen hoe je borstkanker herkent

Is er iets veranderd aan je boezem? De site WorldWideBreastcancer.com toont aan de hand van een campagne met citroenen wanneer je jezelf best laat onderzoeken.

Van een vrucht die donker vocht verliest tot een andere met een bult en een citroen met een gerimpelde schil: op de bewuste foto liggen twaalf citroenen in een bakje en elk exemplaar ziet er een beetje anders uit. De laatste in het rijtje oogt perfect normaal, maar is het niet. In een bijschrift staat dat die een onderhuidse verharding ter grootte van een citroenpit kan bevatten.

Foto: WorldWideBreastcancer.com

Hoewel er voor deze campagne echte citroenen werden gebruikt, moeten ze borsten voorstellen. “Ken je citroenen, ze vertellen je veel over borstkanker”, luidt de slogan. Die moet vrouwen ertoe aanzetten om hun borsten zelf te onderzoeken op onregelmatigheden of zich te laten screenen. Naast de foto’s van de citroenen bestaat de bewustwordingscampagne ook uit een formulier dat je meer inzicht geeft in de risico’s van de ziekte.

Foto: WorldWideBreastcancer.com

De campagne is niet nieuw, maar blijft relevant. Dat vond een Facebook-gebruikster Erin Smith Chieze ook. Zij overwon onlangs kanker en ontdekte de ziekte dankzij een gelijkaardige foto. Daarna ging naar de dokter en hij vertelde dat ze in het vierde stadium van borstkanker zat. Daarom bracht de voormalige kankerpatiënte het beeld uit 2015 nog eens onder de aandacht. Het gaat opnieuw de hele wereld rond.