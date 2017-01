Stoere bouwvakker maakt met zijn swingende heupen het internet gek

Als zelfs zangeres Ariana Grande je filmpje deelt, dan gaat het hard. Een Canadese bouwvakker verovert de harten van velen met dit filmpje waarin hij zijn danstalent toont... tijdens de werkuren.

Sandy Zaza-Restivo is een bouwvakker uit Toronto die maar wat graag met de heupen schudt. In het filmpje zie je hem op een werf helemaal los gaan op een liedje van Ariana Grande. Alles stiekem gefilmd door een collega. Sandy had naar eigen zeggen pas na een poosje door dat hij werd gefilmd en besloot er dan nog maar een schepje bovenop te doen. “Ze filmen me de hele tijd, maar dit doe ik elke dag met de collega’s. Ons werk is zwaar, dit mag wel.” zo klinkt het bij de stoere danser.

Het filmpje was al miljoenen keren bekeken, als uiteindelijk zangeres Arianna Grande zélf het ook deelde via haar instagrampagina: “Hell yeah, dude”, complimenteerde ze de man die meteen op flink wat belangstelling kan rekenen.