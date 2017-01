Standard-fans niet blij met transfer Trebel: “Mag tegensignaal komen”

Foto’s met in brand gestoken truitjes van Trebel. Reacties à la “vuile Judas”. Sociale media stonden er vol van gisteren. Om het zacht te zeggen: de Standard-fans zijn niet al te blij met de overstap van de Franse middenvelder naar aartsrivaal Anderlecht. “Het irriteert inderdaad”, zegt Marc Fraussen, voorzitter van supportersvereniging Roodhemden Rekem 2000.

“Het is de tweede keer in drie jaar tijd dat een ex-kapitein van ons naar Anderlecht gaat”, weet Fraussen. “Naar mijn mening was Trebel dit seizoen niet goed bezig. Ik vraag me ook af waarom Anderlecht ex-spelers van Standard blijft halen. Het is toch niet vaak een succes gebleken. Alleen Jovanovic en Mbokani deden het goed.”

“Ik vind dat Venanzi stilaan krediet aan het verspelen is. Ook de aankondiging op de clubwebsite vind ik vreemd. Dat de transfer in alle sereniteit werd afgehandeld. Leuk voor hen, maar wat hebben wij als supporter daar nu aan? Het blijft immers een gevoelige overstap. Een van je dragende spelers gaat naar de aartsvijand. Er mag stilaan een tegensignaal in de vorm van versterking komen”, aldus Fraussen.