Drie agenten dronken uit café geplukt

Drie Brusselse agenten zijn afgelopen weekend dronken uit een café gehaald. Ze waren in uniform, hadden hun dienstwapen bij en reden met een politievoertuig.

Terwijl er nationaal een massa agenten op de been waren voor een anti-alcoholcampagne, hadden de drie agenten van zone PolBru er niet beter op gevonden dan zich gaan te bezatten op café, zo meldt de Franstalige krant La Dernière Heure. Zaterdagavond rond 20u kregen hun collega's een melding binnen dat er zich drie dronken agenten bevonden in café The Black Horse, aan de Leuvensesteenweg in Schaarbeek. Het waren klanten van de zaak die hadden gebeld, omdat ze geschockeerd waren door het gedrag van de politiemannen, terwijl die toch hun dienstwapen droegen. Ze hadden hun dienswagen ook in de buurt van het café geparkeerd.

Toen de agenten van de lokale zone de zaak binnenstapten, probeerde een van de dronken agenten nog te vluchten. De verantwoordelijken van de politiezone PolBru bevestigen de feiten tegenover LDH en kondigen maatregelen tegen de agenten aan.