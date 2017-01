Hoogspanning aan de kust

De eerste van twaalf wedstrijden in veertig dagen is meteen een heel cruciale voor KRC Genk. Met een knalprestatie morgenavond in Oostende is de helft van de kortste weg naar Europa afgelegd. Maar niet alleen daarom staan de zenuwen strak gespannen voor de heenmatch van de halve finales van de beker. De eerste wedstrijd onder coach Albert Stuivenberg moet ook een nieuwe start worden voor de ploeg die op het eerste gezicht niet versterkt uit de winterstop is gekomen. Waarom KRC Genk klaar/niet klaar(*) is om morgen de grote stap naar de bekerfinale te zetten: een (voor)beschouwing.