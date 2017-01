Sevilla smeert Real Madrid in extremis eerste verlies in 41 wedstrijden aan

Sevilla heeft de wedstrijd tegen Real Madrid in extremis gewonnen en klimt op naar de tweede plaats in het Spaanse klassement. De Koninklijke kwam dankzij een penalty van Ronaldo, maar Ramos maakte er met een own goal 1-1 van. Stevan Jovetic besliste de score, de wedstrijd eindigde op 2-1.

Real Madrid speelde met vijf middenvelders in een 3-5-2 opstelling, en daar had Sevilla duidelijk niet op gerekend. De thuisploeg probeerde wel te drukken, maar vond geen opening. Voor Sevilla stond ook het meest op het spel: het kon de tweede plaats van Barcelona afsnoepen.

Real wist natuurlijk wat er op het spel stond voor Sevilla en speelde erg verdedigend, zonder daarbij zelf aanvallen in elkaar te knutselen. Vooral de eerste helft was een teleurstellend staaltje voetbal. Het was hopen op een betere tweede helft en we werden op onze wenken bediend met een dolle slotfase.

De gemoederen raakten oververhit halfweg de tweede helft, Real kreeg een penalty toegewezen. Cristiano Ronaldo - wie anders- zette hem om (video boven).

Uitgerekend Real-verdediger Sergio Ramos, die een Sevilla-verleden heeft en afgelopen donderdag in de Copa del Rey de thuisfans uitdaagde door een strafschop met een panenka te scoren, verschalkte met het hoofd zijn eigen doelman: 1-1.

Totaal onverwacht maakte Steven Jovetic nog een doelpunt in de blessuretijd. De Sevilla-fans juichten: hun team klimt op naar de tweede plaats in het klassement, boven Barcelona. Voor Real Madrid is het de eerste nederlaag in 41 wedstrijden.