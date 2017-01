Toch nog versterking voor STVV? Obbi Oulare in beeld

Yuji Ono verlaat STVV. De Japanse aanvaller had nog een contract tot het einde van het seizoen, maar die overeenkomst werd het voorbije weekend ontbonden. Ook op het vlak van inkomende transfers was er verrassend nieuws op Stayen. Ondanks eerdere uitspraken van manager Philippe Bormans heeft de club met Obbi Oulare toch nog een spits op het oog.

Niet Kevin Koubemba of Salimo Sylla, maar wel Yuji Ono is na William Dutoit de tweede Kanarie die STVV tijdens deze transferperiode verlaat. Mede door een kaakbeenbreuk kwam de Japanner dit seizoen niet veel aan spelen toe. Op de winterstage in La Manga was hij wel nog van de partij, maar daar kampte hij op het einde met liesproblemen. Vrijdag zakte zijn management naar Spanje af om de situatie te bespreken met manager Philippe Bormans. Ono wilde graag weer in zijn thuisland aan de slag. Er kwam een vraag tot ontbinding van het huidige contract. STVV werkte gewillig mee, want Ono was een grootverdiener aan de Tiensesteenweg en leverde niet het gewenste rendement. In anderhalf seizoen op Stayen scoorde hij geen enkele keer.

In Oulare, out Proschwitz?

Vorige week liet Philippe Bormans nog verstaan dat er geen inkomende transfers meer zouden volgen. Nu circuleert er met Obbi Oulare toch een nieuwe naam in Sint-Truiden. De spits wordt door Zulte Waregem gehuurd van het Engelse Watford, maar de West-Vlaamse club heeft een officieel verzoek gestuurd om de huurovereenkomst te beëindigen. Met Vetokele haalde STVV deze maand al een extra spits, maar de spoeling voorin blijft dun. Zeker omdat Koubemba weg moet, de schouder van Boli een vraagteken blijft en Proschwitz moeilijk de weg naar de goal vindt. Die laatste vertrekt mogelijk nog, in dat geval komt er financiële ruimte om Oulare in te lijven.