Siebe Schrijvers gespot aan Luminus Arena

Keert Siebe Schrijvers (20) alsnog vervroegd terug naar KRC Genk? Hij werd zondagnamiddag alvast gespot aan de Luminus Arena.

Schrijvers, die wordt uitgeleend aan Waasland-Beveren, kan in januari alleen worden teruggeroepen als hij dat zelf wil én Genk in de aanval met een grote blessurelast kampt. Met de kruisbandblessures van Karelis en Vanzeir wordt die tweede voorwaarde ingevuld.

TD de Condé sloot onlangs nog een vervroegde terugkeer van Schrijvers uit, maar coach Stuivenberg wil Schrijvers naar verluidt wel meteen gebruiken. Daarom zakte hij donderdag af naar de match Waasland-Beveren-Aue.

De volgende dagen moet duidelijk worden of Schrijvers zelf een onmiddellijke terugkeer ziet zitten. Stuivenberg kan met de drukke kalender nog offensieve versterking gebruiken, in Europa is Naranjo niet speelgerechtigd.